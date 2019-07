Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin die Finger von der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) weg zu lassen.Nun sei es raus: Der von den Steinhoff-Aktionären sehnsüchtig erwartete Analystentag finde am 13. August statt. Gesprächsstoff gebe es reichlich - zum Beispiel stelle sich die Frage, warum nach dem überraschenden Rückzug des Finanzvorstandes jetzt auch zwei Mitglieder des Aufsichtsrats gehen würden. Die Aktie verliere weiter.Steve Booysen und Angela Krüger-Steinhoff, Tochter des Konzerngründers Bruno Steinhoff, würden Ende August den Aufsichtsrat des schwer angeschlagenen Möbelherstellers verlassen. Gründe seien nicht genannt worden, Steinhoff habe Booysen und Krüger-Steinhoff in einer Pressemitteilung für die geleistete Arbeit gedankt."Angela verlässt den Aufsichtsrat zu einem Zeitpunkt, an dem der Konzern bei der finanziellen Restrukturierung erhebliche Fortschritte gemacht hat und der Prozess kurz vor der vollständigen Umsetzung steht", so das Unternehmen.Vielleicht würden Fragen wie diese unbeantwortet bleiben. Das anstehende Analystentreffen habe nämlich einen großen Haken: Vielleicht komme gar keiner. Laut Bloomberg hätten früher sechs Analysten Steinhoff gecovert. Längst hätten alle sechs ihr Coverage eingestellt.Die Steinhoff-Aktie verliere am Mittwoch über zwei Prozent und nähere sich langsam dem Allzeittief bei 0,071 Euro vom Juli 2018. Die Kursgewinne nach den Halbjahreszahlen hätten sich komplett in Luft aufgelöst.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät weiterhin: Finger weg. (Analyse vom 24.07.2019)