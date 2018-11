Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Möbelkonzern mache seinen Chefsanierer Louis du Preez zum Vorstandschef. Du Preez sei Mitte 2017 als Chefjustiziar zu Steinhoff gekommen. Er folge Danie van der Merwe, der das Amt als Interims-CEO innegehabt habe. Die Anleger würden zunächst feiern, würden sich dann jedoch wieder von ihren Positionen trennen.Wie verlautet, komme Steinhoff mit der Bewältigung seines Schuldenbergs voran. Seit Montag liege ein Vorschlag für eine Umschuldung bei der Steinhoff Europe AG (SEAG) auf dem Tisch. Laut dem Konzern würden die Verbindlichkeiten auf Firmen in Luxemburg, auf der Kanalinsel Jersey und in Großbritannien verteilt.Das Wertpapier sei nach der Ankündigung um mehr als 12% gestiegen. Am Dienstag komme es jedoch zu Gewinnmitnahmen.Trotz der positiven Meldung vom Montag bleibt die Steinhoff-Aktie ein hochspekulatives Investment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link