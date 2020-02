Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1092 EUR +1,02% (14.02.2020, 15:57)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1081 EUR -4,76% (14.02.2020, 15:42)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Innerhalb von zwei Wochen sei die Steinhoff-Aktie von 5 auf mehr als 10 Cent gestiegen. Mit dem Kurs hätten auch die Umsätze deutlich angezogen, beim zweiten Anstieg sei das Interesse allerdings bereits geringer. Unterdessen berichte eine Zeitung, dass der Ex-Chef des von einem Bilanzskandal schwer erschütterten Unternehmens, Markus Jooste, offenbar Beweise vernichtet habe. So gehe aus Gerichtsunterlagen hervor, dass er vor seinem Rücktritt als Konzernchef im Dezember 2017 elektronische Aufzeichnungen bei Steinhoff "wissentlich zerstört" habe, heiße es in dem Bericht. Das Zitat stamme aus einer Stellungnahme der amtierenden Steinhoff-Aufsichtsratsvorsitzenden Heather Sonn. Demnach habe die Vernichtung von Beweismitteln die forensische Wirtschaftsprüfung nach Bekanntwerden des Skandals erschwert.Für den 27. Februar habe Steinhoff die Veröffentlichung eines Quartalsberichts angekündigt. Relevant werde jedoch v.a. sein, ob und wie sich Steinhoff mit den Alt-Aktionären und Gläubigern einige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Steinhoff-Aktie: