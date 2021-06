Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (25.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Beim Kurs der Steinhoff-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen nicht viel getan. Heute lege das von einem Bilanzskandal schwer erschütterte Unternehmen seine Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres vor. Wichtig für die operative Entwicklung sei erwartungsgemäß vor allem ein Aspekt.Momentan hänge für den Einzelhandel natürlich fast alles an der Entwicklung der Corona-Pandemie. Steinhoffs Geschäfte hätten in den Wintermonaten allerdings nicht besonders gelitten - im Gegenteil. Das Unternehmen verkünde für die Zeit bis Ende März: "Alle operativen Geschäftsbereiche haben sich außerordentlich gut entwickelt." Pepkor Africa habe ein Umsatzplus von 8 Prozent verzeichnet, bei Greenlit Brands und Mattress Firm seien es 28 Prozent gewesen.Bei Pepco würden die Geschäfte ebenfalls solide laufen. Gestern habe das Unternehmen fürs erste Halbjahr 9 Prozent Umsatzwachstum auf Basis der lokalen Währung gemeldet.Das Problem: Nach dem Aufschub durch Gläubiger im Jahr 2019 sei Steinhoff noch immer in Rechtsstreitigkeiten verstrickt. Es gebe Teilerfolge, aber noch keinen umfassenden Vergleich. Somit bleibe auch der zweite entscheidende Punkt bislang völlig offen: Schuldenabbau und die Senkung der sehr hohen Finanzierungskosten.Gute operative Entwicklung einerseits. Offene Rechtsstreitigkeiten und erdrückende Schuldenlast andererseits.Es gilt weiterhin: Steinhoff bleibt eine Hochrisiko-Aktie in Zockerhänden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Ein Investment ergebe unter den gegebenen Umständen keinen Sinn. Es gebe genug Alternativen. (Analyse vom 25.06.2021)