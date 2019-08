XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0664 EUR -4,46% (23.08.2019, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0666 EUR -2,53% (23.08.2019, 15:22)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (23.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nachdem das Papier des schwer angeschlagenen Konzerns am Mittwoch und Donnerstag gestiegen sei, herrsche Unruhe bei einigen Beobachtern: Da müsse doch was passiert sein? Nachrichten? Insider? Eigentlich sehe es bislang nur nach einer technischen Gegenbewegung im Abwärtstrend aus. Aber dann sei da ja noch die Meldung über eine Dividendenausschüttung gewesen. Allerdings betreffe diese nur die 15 Mio. sog. Vorzugsaktien der Steinhoff Investment Holdings. Dabei handele es sich um eine Steinhoff-Tochter, deren Aktien nach dem Bilanzskandal in Südafrika vom Handel ausgesetzt worden seien. Die normalen Steinhoff-Anleger würden von der Ausschüttung nicht profitieren! Von den herkömmlichen Steinhoff-Aktien gebe es übrigens mehr als 4 Mrd.Für normale Steinhoff-Aktionäre sei die Dividendenzahlung eher eine negative Nachricht, Stichwort: Mittelabfluss (auch wenn dieser vergleichweise gering ausfalle). Optimisten könnten argumentieren, dass die Dividendenzahlung zeige, dass Steinhoff zumindest in einigen Bereichen noch Geld verdiene. Das sei jedoch nie bezweifelt worden. Angesichts von Milliarden-Verpflichtungen sei allerdings die Frage, ob die Mittel langfristig reichen würden und wie der Konzern das Gläubiger- und Kläger-Problem löse. Auch wenn es bei dem Pennystock kurzfristig immer wieder zu Kursausschlägen nach oben kommen könne, rate "Der Aktionär"weiter vom Kauf der Steinhoff-Aktie ab, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: