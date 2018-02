XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,4171 EUR -1,09% (06.02.2018, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,417 EUR +0,72% (06.02.2018, 13:52)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.02.2018/ac/a/d)





Stellenbosch (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Beginn des Verzichtsverfahrens - Vorschläge zu bestimmten Wandelanleihen - AktiennewsNachdem Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) am 2. Februar 2018 bekannt gegeben hatte, in Kürze die Gewährung eines begrenzten Verzichtverfahrens zu beantragen, habe Steinhoff heute diesen Prozess für die bis zum Jahr 2021 laufenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 465 Mio. Euro, die bis zum Jahr 2022 laufenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 1.116 Mio. Euro sowie die von der Steinhoff Finance Holding GmbH begebenen und bis zum Jahr 2023 laufenden Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 1,100 Mio. Euro eingeleitet. Die von den Inhabern der genannten Schuldverschreibungen verlangten Verzichtserklärungen würden sich auf die von dem Emittenten am 5. Dezember 2017 angekündigten Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angelegenheiten beziehen.Aktionären und anderen Anlegern der Steinhoff International Holdings N.V. werde geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.Stellenbosch, 6. Februar 2018