XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,313 EUR +0,64% (29.12.2017, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,313 EUR +0,97% (29.12.2017, 11:08)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (29.12.2017/ac/a/d)







Kirchentellinsfurt (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktie: Moody's hat Ratings herabgestuft - AktiennewsWie Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) gestern in einer Pressemeldung mitgeteilt hat, werden Anleger darauf hingewiesen, dass Moody's Investors Service (Moody's) am 28. Dezember 2017 bestimmte Ratings der Steinhoff-Gruppe herabgestuft hat. Anleger werden auf die von Moody's veröffentlichten Rating-Handlungsmitteilungen für weitere Informationen verwiesen, die auf der Website von Moody's unter https://www.moodys.com/research/--PR_376696 verfügbar sind.Steinhoff bleibt in Gesprächen mit den Kreditgebern der Gruppe, um ihre laufende Unterstützung sowie weitere Finanzierungen für die Gruppe zu erhalten, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und die Stabilität der Geschäftstätigkeit der Gruppe zu erhöhen.Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft wird geraten, beim Handel mit Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.