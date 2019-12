Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



0,0525 EUR -5,75% (05.12.2019, 15:48)



0,052 EUR -6,14% (05.12.2019, 15:34)



NL0011375019



A14XB9



SNH



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Von wegen Turnaround: Die 1-Cent-Rakete sei längst wieder abgestürzt. Der Kurs der Steinhoff-Aktie notiere einmal mehr bei fünf Cent. Und seit Mittwochabend sei klar: Der von einem Milliarden-Skandal schwer erschütterte südafrikanische Konzern mit den deutschen Wurzeln fliege aus dem SDAX. Doch darauf komme es inzwischen eigentlich auch nicht mehr an.Nachdem Steinhoff bereits aus dem MDAX geflogen sei, folge nun aus Index-Managersicht der Sturz in die totale Bedeutungslosigkeit. Denn mit dem Abstieg aus dem SDAX werde Steinhoff in keinem Index mehr vertreten sein.Die Änderung werde am Montag, 23. Dezember, wirksam. Steinhoffs Platz nehme mit der Optikerkette Fielmann ein MDAX-Absteiger ein."Der Aktionär" habe wieder einmal gewarnt - und habe wieder einmal richtig gelegen: Auch der jüngste Anstieg habe sich als Strohfeuer entpuppt. Gerüchte über eine kurzfristige Einigung Steinhoffs mit Klägern hätten sich nicht bewahrheitet. Auch charttechnisch betrachtet, sei kein Turnaround in Sicht. Aus Unternehmenssicht dürfte der Rauswurf aus dem SDAX nebensächlich sein. Hauptproblem bleiben die offenen Rechtsstreitigkeiten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link