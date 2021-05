Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit dem Schwächeln des Markit-Einkaufsmanagerindex (62,7 Punkte gegenüber 67,6 Punkten im April) ist für Deutschland eine vorerst etwas nachlassende, aber immer noch sehr hohe Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe zu erwarten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Die befragten Unternehmen hätten über eine anhaltend hohe Nachfrage berichtet, allerdings auch über erneut zunehmende Lieferengpässe, die in immer mehr Unternehmen zu erzwungenen Produktionsdrosselungen führen würden. Analysten würden auch betonen, dass sich die Einkaufspreise im Mai so stark verteuert hätten, wie es in der 25-jährigen Umfragegeschichte in der Industrie noch nie der Fall gewesen sei. Im Dienstleistungssektor hingegen sei die Stimmung der Unternehmen angesichts zunehmender Lockerungen von Shutdown-Maßnahmen gestiegen, so dass der Einkaufsmanagerindex mit 52,8 Punkten nach einem Rückschlag im April jetzt wieder über der Expansionsmarke von 50 Punkten notiere.



Auch für Frankreich und die gesamte Eurozone hätten sich die Aussichten für die besonders von Shutdowns betroffenen Unternehmen deutlich verbessert, was über das Sommerhalbjahr hinweg anhalten sollte - wenn es keine erneuten Rückschläge aufgrund von mutierten Corona-Varianten gebe. In den USA sei die Stimmung der Unternehmen im Industriesektor mit einem Indexanstieg auf 61,5 Punkte leicht gestiegen, allerdings ebenfalls unter Nennung erheblicher Probleme aufgrund steigender Kosten, langer Lieferzeiten und zunehmender Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen. Deutlich nach oben sei es hingegen im Dienstleitungssektor mit einem Anstieg des Index von 64,7 auf 70,1 Punkte gegangen. Weltweit würden zunehmende Kapazitätsengpässe in der Industrie für zunehmende Produktionsausfälle sorgen, wodurch die Erreichung der hoch gesteckten Gewinnerwartungen der betroffenen Unternehmen für das zweite Quartal gefährdet werde. Fraglich sei zudem, ob die steigenden Kosten vollumfänglich an die Endkunden durchgereicht würden und somit die Margen stabil bleiben könnten. Andererseits dürften die Gewinne in Bereichen wie Logistik, Rohstoffen und bei Herstellern von einigen Vorleistungsgütern weiter deutlich steigen. (25.05.2021/ac/a/m)



