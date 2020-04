Unterdessen variiere das Kaufverhalten je nach Generation. Bei den sogenannten Babyboomern habe sich der Anteil der Marihuana-Käufe sogar um 2,1 Prozent verringert. Ganz anders bei den Jüngsten, der Generation Z: bei den zwischen 1997 und 2012 Geborenen falle der Anstieg der Käufe mit 42,1 Prozent von allen Generationen am stärksten aus.



"Obgleich das Coronavirus die Cannabis-Nachfrage befeuert, scheinen börsennotierte Konzerne der Branche noch nicht davon zu profitieren", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Diese erlitten mitunter erhebliche Kurseinbußen. Doch zumindest Konsumenten scheinen nichts befürchten zu müssen: Aufgrund Überproduktionen in der Vergangenheit sind Lieferengpässe unwahrscheinlich."



Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit die Corona-Krise auch das Leben in den USA mehr und mehr lahmlegt, verdoppelt sich der dortige Cannabis-Absatz an einzelnen Tagen nahezu, so die Experten der Kryptoszene.de.So sei am 16. März in Kalifornien rund 90 Prozent mehr Marihuana über die Ladentheke gegangen als in den Vormonaten. Zudem würden Cannabis-Unternehmen an 22 von 26 Tagen im März ein Absatzplus verzeichnen.