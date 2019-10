Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um 0,8% auf 10,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0% auf 47,2 Millionen zu.



Im Zeitraum Januar bis August 2019 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,8% auf 338,9 Millionen. Davon entfielen 61,5 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+2,7%) und 277,4 Millionen auf inländische Gäste (+4,0%).



Im Zeitraum Januar bis Juli 2019 stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,9% auf 281,1 Millionen. Davon entfielen 50,8 Millionen Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland (+3,1%) und 230,3 Millionen auf inländische Gäste (+4,1%).



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.







Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 3,4% gegenüber August 2018.