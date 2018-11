Die Preise für Waren insgesamt erhöhten sich im Oktober 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,2%, maßgeblich bestimmt durch den Preisanstieg bei Energie (+8,9%). Auch andere Waren verteuerten sich binnen Jahresfrist deutlich, zum Beispiel Bier (+4,9%), Zeitungen und Zeitschriften (+4,2%) sowie Mineralwasser, Limonaden und Säfte (+3,8%). Günstiger für die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden unter anderem Geräte der Unterhaltungselektronik (-4,7%) und Telefone (-3,3%).



Im Vergleich zu den Preisen für Waren erhöhten sich im Oktober 2018 die Preise für Dienstleistungen insgesamt mit +1,8% gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich schwächer. Die Preisentwicklung für Dienstleistungen wirkte somit dämpfend auf die Inflationsrate. Bedeutsam für die Preiserhöhung bei Dienstleistungen waren die Nettokaltmieten (+1,6%), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Stärker verteuerten sich zum Beispiel Pauschalreisen (+7,1%), Sport-und Erholungsdienstleistungen (+3,2%) sowie Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+2,8%). Günstiger waren hingegen Bildungsdienstleistungen des Elementar- und Primarbereichs (-11,9%), insbesondere durch den Wegfall der Kinderbetreuungskosten in einigen Bundesländern. Preisrückgänge gegenüber Oktober 2017 gab es auch bei Flugtickets (-2,3%) und Telekommunikationsdienstleistungen (-0,7%).



Veränderung im Oktober 2018 gegenüber dem Vormonat September 2018



Im Vergleich zum September 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im Oktober 2018 um 0,2%. Preiserhöhungen im Vormonatsvergleich gab es zum Beispiel bei Schuhen und Schuhzubehör (+1,8%) sowie Bekleidungsartikeln (+1,2%). Zudem stiegen im Oktober 2018 die Preise für Energie insgesamt um 1,0% gegenüber September 2018, insbesondere wurden Mineralölprodukte teurer (+1,8%, davon leichtes Heizöl: +5,4%; Kraftstoffe: +0,7%).



Hingegen gingen die Preise für Nahrungsmittel insgesamt im Oktober 2018 gegenüber dem Vormonat leicht zurück (-0,2%). Binnen Monatsfrist wurden vor allem Obst (-2,6%, darunter Äpfel: -14,5%; Zitrusfrüchte: -6,3%) sowie Speisefette und Speiseöle (-1,1%, darunter Butter: -2,1%) günstiger. Saisonbedingte Preisrückgänge im Vormonatsvergleich gab es zudem bei Pauschalreisen (-3,6%).



