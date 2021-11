Unterdurchschnittliche Tarifsteigerungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren im 3. Quartal 2021 vor allem im Bereich "Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen" (+0,5%) zu beobachten. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die bereits im 2. Quartal 2021 ausgelaufenen Tarifverträge für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel nach monatelangen Tarifverhandlungen erst im Oktober 2021 neu abgeschlossen und somit im 3. Quartal 2021 noch nicht ausgezahlt worden sind. Auch im Bereich "Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" war die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahresquartal unterdurchschnittlich (+0,8%).



Überdurchschnittliche Erhöhungen in der Arbeitnehmerüberlassung, im Baugewerbe und in der Energieversorgung



Überdurchschnittlich haben sich die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen im Vergleich zum 3. Quartal 2020 vor allem bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+2,9%) entwickelt. Hier machte sich neben regulären Tariferhöhungen vor allem die Angleichung der Entgelte im Osten an die des Westens im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung bemerkbar. In der Arbeitnehmerüberlassung stiegen die Tarifverdienste insgesamt um 3,7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch im Baugewerbe (+2,1%) und in der Energieversorgung (+2,0%) waren die Tarifverdienste im 3. Quartal 2021 deutlich höher als im Vorjahresquartal.



Kurzarbeit beeinflusst die Tarifentwicklung nicht



Der verbreitete Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Tarifindizes, da sie die durchschnittliche Veränderung der durch Tarifabschlüsse vereinbarten Monats- und Stundenverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer messen. Änderungen der tatsächlich bezahlten Arbeitszeit fließen in den Tarifindex nicht ein.



Dies ist der geringste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010. Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im Vorjahresvergleich bei 1,3%. Im gleichen Zeitraum stiegen die Verbraucherpreise um 3,9%.Tarifverdienste im Verarbeitenden Gewerbe unter VorjahresniveauUnterdurchschnittliche Tarifentwicklung vor allem im Handel