Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland lagen im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 4,9% höher als im dritten Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, verteuerten sich insbesondere Eigentumswohnungen (+9%) und Ein- und Zweifamilienhäuser (+7,5%) in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf). In den anderen kreisfreien Großstädten ab 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stiegen die Preise für Häuser um 7,8%, die Preise für Eigentumswohnungen um 5,8% an. In städtischen Kreisen außerhalb von kreisfreien Großstädten wurden Preissteigerungen von 5,1% für Ein- und Zweifamilienhäuser und 4,5% für Eigentumswohnungen beobachtet.



Mit der aktuellen Veröffentlichung wurde das 2. Quartal 2019 für den bundesweiten Häuserpreisindex um 0,2 Prozentpunkte bezogen auf die Veränderungsrate zum Vorjahresquartal revidiert (vorläufiger Wert: +5,2%, revidierter Wert: +5,4%). (30.12.2019/ac/a/m)





