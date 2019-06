Die Länder waren zum Ende des 1. Quartals 2019 mit 581,3 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einem Anstieg um 0,4% beziehungsweise 2,4 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Gegenüber dem 1. Quartal 2018 betrug der Anstieg im 1. Quartal 2019 für Schleswig-Holstein 7,3%, für Bremen 4,4% und für Nordrhein-Westfalen 3,4%. Diese Anstiege sind in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen dadurch begründet, dass mehr Wertpapiere ausgegeben wurden; in Bremen wurden dagegen mehr Kredite aufgenommen. Den höchsten Schuldenabbau verzeichnete Bayern mit -17,9%, gefolgt von Sachsen (-5,3%) und Berlin (-4,3%).



"Hessenkasse" senkt weiter die Schulden von hessischen Kommunen



Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,6% oder -6,3 Milliarden Euro auf 131,2 Milliarden Euro. Einen Anstieg der Schuldenstände gab es in Rheinland-Pfalz (+3,1%), Mecklenburg-Vorpommern (+1,7%), Baden-Württemberg (+1,7%) und Niedersachsen (+1,2%). In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sind die gestiegenen Schulden hauptsächlich durch hinzugekommene Extrahaushalte im 1. Quartal 2019 bedingt. Starke Rückgänge der Schuldenstände gab es in Sachsen (-7,2%) und in Thüringen (-7,1%).



Besonders groß war der Schuldenrückgang in Hessen (-24,9%). Seit dem 17.09.2018 wurden von der "Hessenkasse" insgesamt 4,9 Milliarden Euro Kassenkreditschulden der Kommunen abgelöst. Ohne diese Übernahme wäre der Schuldenstand der hessischen Kommunen um 2,7% gestiegen.



Die Sozialversicherung war zum Ende des 1. Quartals 2019 mit 400 Millionen Euro verschuldet. Dies waren 0,3% beziehungsweise 1 Millionen Euro weniger als am Ende des 1. Quartals 2018.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/06/PD19_243_713.html





