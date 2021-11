Am deutlichsten hat sich die Pandemie und somit das Arbeiten im Homeoffice auf die Durchführung von Meetings ausgewirkt. In fast einem Drittel der Unternehmen (31%) haben 2020 mehr Online-Meetings stattgefunden als im Vorjahr. Die Zahl der Beschäftigten, die remote - also per Fernzugriff - auf dienstliche E-Mail-Systeme zugriffen, nahm in einem Fünftel (20 %) aller Unternehmen zu. In 18% der Unternehmen griffen die Beschäftigten häufiger als im Vorjahr remote auf IT-Systeme zu.



Noch größer fielen die Anstiege in den großen Unternehmen (mit mindestens 250 Beschäftigten) aus: 94% von ihnen führten mehr Online-Meetings durch. In 79% der großen Unternehmen wurden dienstliche E-Mails häufiger als früher remote genutzt und bei 82% gab es einen Anstieg der Fernzugriffe auf IT-Systeme.



Die überwiegende Anzahl der Unternehmen mit vermehrten Remotezugriffen und häufigeren Online-Meetings führte die Zunahme teilweise oder sogar vollständig auf die Corona-Pandemie zurück: Während 88% dieser Unternehmen die Pandemie als Ursache für die verstärkten Remotezugriffe auf E-Mail-Systeme angaben, schrieben ihr 91% der Unternehmen den vermehrten Fernzugriff auf IT-Systeme zu. In 94% der Unternehmen galt die Corona-Pandemie als Auslöser für die häufiger online durchgeführten Meetings. (26.11.2021/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In vielen deutschen Unternehmen hat sich 2020 die Zahl der Fernzugriffe auf E-Mail- und IT-Systeme erhöht, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Außerdem stieg in vielen Unternehmen die Zahl der online durchgeführten Meetings. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war diese Entwicklung besonders ausgeprägt in großen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten.