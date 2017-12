Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die durch HIV-Erkrankungen verursachten Krankheitskosten beliefen sich in Deutschland im Jahr 2015 auf 278 Millionen Euro, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember weiter mitteilt, entfielen mit 216 Millionen Euro rund drei Viertel (78%) der Kosten auf Männer. Im Altersvergleich entstanden die höchsten Kosten mit 159 Millionen Euro bei den 45- bis 64-jährigen Männern und Frauen.



Die Kosten durch HIV-Erkrankungen ermittelt die Krankheitskostenrechnung, die für das Jahr 2015 am 29. September 2017 veröffentlicht wurde. Zuvor hatte es eine Berechnung für das Jahr 2008 gegeben. Aufgrund methodischer Änderungen ist ein zeitlicher Vergleich der Krankheitskosten nicht möglich. In der Krankheitskostenrechnung werden alle Ausgaben erfasst, die unmittelbar durch eine medizinische Heilbehandlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahme im Zusammenhang mit einer Erkrankung entstanden sind. (01.12.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.