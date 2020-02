Ohne Berücksichtigung der Energiepreise hätte die Inflationsrate im Januar 2020 bei +1,5% gelegen.



Dienstleistungen insgesamt verteuerten sich binnen Jahresfrist um 1,5%



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich im Januar 2020 um 1,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Hervorzuheben sind hier die steigenden Preise für Kfz-Werkstätten (+4,7%) sowie für Leistungen sozialer Einrichtungen (+4,3%). Die aufgrund des großen Anteils an den Konsumausgaben der privaten Haushalte bedeutsamen Nettokaltmieten verteuerten sich um 1,4%.



Deutliche Preisrückgänge gegenüber Vormonat bei Pauschalreisen, Bahn und Bekleidung



Im Vergleich zum Dezember 2019 sank der Verbraucherpreisindex im Januar 2020 um 0,6%. Neben den saisonbedingten Preisrückgängen bei Pauschalreisen (-28,7%), Bekleidung (-6,3%) und Schuhen (-4,0%) wirkte sich die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnfahrkarten im Fernverkehr zum 1. Januar 2020 aus, wodurch diese Preise um 10,0% sanken.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/02/PD20_043_611.html (13.02.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im Januar 2020 bei +1,7%, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.