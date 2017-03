Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2016 blieb die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden wie 2015 insgesamt 221,4 Millionen Tonnen Güter auf deutschen Binnenwasserstraßen transportiert, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt nahm 2016 gegenüber dem Vorjahr um 2,5% auf 2,5 Millionen TEU (Twenty-foot-Equivalent-Unit) zu. Er stieg damit erneut stärker als der Binnenschiffsverkehr insgesamt.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/03/PD17_110_463.html;jsessionid=A862D77C1C179B7A4ECF0750B0FCDE16.cae3 (30.03.2017/ac/a/m)