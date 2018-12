Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Oktober 2018 real 1,0% höhere Umsätze als im Vorjahresmonat aus. Der Umsatz in der Gastronomie stieg im Oktober 2018 um 1,7% gegenüber dem Oktober 2017. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Caterer um 5,6% über dem Wert des Vorjahresmonats.



Von Januar bis Oktober 2018 setzte das Gastgewerbe real 1,2% und nominal 3,3% mehr um als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Kalender- und saisonbereinigt (Verfahren Census X-12-ARIMA) sank der Umsatz im Oktober 2018 im Vergleich zum September 2018 real um 0,3% und nominal um 0,2%. (18.12.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Gastgewerbe in Deutschland setzte im Oktober 2018 preisbereinigt (real) 1,5% mehr um als im Oktober 2017, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Umsatz nicht preisbereinigt (nominal) um 3,8%.