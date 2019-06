Die Beherbergungsunternehmen wiesen im April 2019 real 1,9% (nominal -0,2%) niedrigere Umsätze als im Vorjahresmonat aus, obwohl die Zahl der Übernachtungen um 11% stieg. Eine der Ursachen ist, dass die Reiseveranstalter das Leistungsentgelt an die Hoteliers meist erst nach Leistungserbringung weitergeben. Für die Osterurlaube 2019 dürften die Leistungsentgelte der Reiseveranstalter erst im Mai bei den Hoteliers umsatzwirksam geworden sein.



Auch der Umsatz in der Gastronomie fiel im April 2019 real um 1,7% gegenüber dem April 2018. Innerhalb der Gastronomie lag der Umsatz der Cateringunternehmen real um 0,6% über dem Wert des Vorjahresmonats.



Kalender- und saisonbereinigt sank der Umsatz im April 2019 im Vergleich zum März 2019 real um 0,7% und stieg nominal um 0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/06/PD19_228_45213.html (18.06.2019/ac/a/m)





