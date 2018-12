Im Wirtschaftsabschnitt "Information und Kommunikation" lagen die Preise im dritten Quartal 2018 im Durchschnitt um 1,0% höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem Vorquartal blieben sie mit +0,2% nahezu unverändert. Die Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen erhöhten sich um 2,0% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, die Preise für Dienstleistungen der Informationstechnologie um 0,6%. Beide Branchen wiesen bis Ende 2017 eher rückläufige oder stagnierende Preise auf. Rückläufig gegenüber dem Vorjahresquartal waren dagegen die Preise für Datenverarbeitung, Hosting und Ähnliches, Webportale (-0,4%). Gegenüber dem Vorquartal blieben die Preise in diesem Wirtschaftszweig jedoch unverändert.



Die Erzeugerpreise für freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen lagen im Schnitt um 1,7% über dem Niveau des Vorjahresquartals.



Der Preisanstieg für Leistungen des Wirtschaftszweigs "Werbung" war mit +3,1% gegenüber dem dritten Quartal 2017 überdurchschnittlich hoch. Gegenüber dem Vorquartal fielen die Erzeugerpreise für Werbeleistungen jedoch um 2,3%. In den übrigen Branchen dieses Wirtschaftsabschnitts lagen die jeweiligen Preise um maximal 2,3% höher als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Einzig im Wirtschaftszweig Markt- und Meinungsforschung lagen die Preise mit -0,1% unter dem Niveau des Vorjahresquartals.



Überdurchschnittlicher Anstieg der Erzeugerpreise im Wirtschaftsabschnitt Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen.



Überdurchschnittlich stiegen mit +2,9% die Erzeugerpreise für Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen im Vergleich zum dritten Quartal 2017. Am höchsten fiel dabei mit +4,0% der Preisanstieg bei der Vermittlung von Arbeitskräften aus. Kräftige Preiserhöhungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es auch bei der Überlassung von Arbeitskräften (+3,2%), bei privaten Wach- und Sicherheitsdiensten (+2,4%) sowie bei der Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+2,3%). Dabei erhöhten sich die Preise für Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen insgesamt gegenüber dem Vorquartal im Durchschnitt nur leicht um 0,3%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/12/PD18_511_613.html (21.12.2018/ac/a/m)







