Im Wirtschaftszweig Telekommunikation erhöhten sich die Preise leicht um 0,6%. Ähnlich entwickelten sich die Preise im Wirtschaftszweig Dienstleistungen der Informationstechnologie mit einem Anstieg um 0,5%. Lediglich im Wirtschaftszweig Datenverarbeitung, Hosting und Ähnliches, Webportale sanken die Preise um 0,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal.



Im Wirtschaftsabschnitt "freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" waren die Erzeugerpreise im 1. Quartal 2019 um 1,6% höher als im 1. Quartal 2018.



Dabei stiegen die Preise im Wirtschaftszweig Architektur- und Ingenieurbüros mit 2,0% am deutlichsten. In den übrigen Wirtschaftszweigen des Wirtschaftsabschnittes waren die Preiserhöhungen mit 0,5% bis 1,6% etwas moderater.



Im Wirtschaftsabschnitt "Verwaltungs- und Unterstützungsleistungen" lagen die Erzeugerpreise im 1. Quartal 2019 um 2,7% höher als im 1. Quartal 2018.



Am höchsten fiel dabei mit 3,8% der Preisanstieg im Wirtschaftszweig Vermittlung von Arbeitskräften aus. Die Preiserhöhung im 1. Quartal 2019 ist vor allem auf die turnusmäßige Anpassung der Jahresgehälter von zu vermittelnden Fach- und Führungskräften zurückzuführen. Kräftige Preissteigerungen gab es auch in den Wirtschaftszweigen private Wach- und Sicherheitsdienste (+3,2%), Überlassung von Arbeitskräften (+2,8%) sowie Reinigung von Gebäuden, Straßen und Verkehrsmitteln (+2,4%). Diese Preisentwicklungen ergeben sich unter anderem aus den Tarifverträgen in diesen Wirtschaftszweigen.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/06/PD19_247_613.html (28.06.2019/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 1. Quartal 2019 um 1,8% höher als im 1. Quartal 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.