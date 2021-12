Starker Umsatzzuwachs im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen gegenüber dem Vorquartal



Der Bereich sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros und Reiseveranstalter, private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Detekteien, Call-Center sowie Messe- und Kongressveranstalter) verzeichnete mit 13,5% einen deutlichen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Während die Umsätze in diesem Bereich im 2. Quartal 2021 noch 20,2% (revidiertes Ergebnis) unter dem Vorkrisenniveau gelegen hatten, waren sie im 3. Quartal 2021 nur noch 9,5% niedriger als im 4. Quartal 2019.



Reisebranche sowie Großveranstaltungswesen trotz starker Umsatzzuwächse gegenüber Vorquartal noch immer deutlich unter Vorkrisenniveau



Die Umsätze der Reisebüros, Reiseveranstalter und sonstigen Reservierungsdienstleister sind im 3. Quartal 2021 um 171,1% gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Trotz dieses hohen Zuwachses liegen die Umsätze im 3. Quartal 2021 noch 45,9% unter dem Vorkrisenniveau, nachdem sie im 2. Quartal 2021 noch 80,0% darunter gelegen hatten. Auch die Umsätze der Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter haben sich im 3. Quartal 2021 mit einem Plus von 108,5% gegenüber dem Vorquartal mehr als verdoppelt, lagen allerdings immer noch 36,2% unter dem Vorkrisenniveau. Im Vergleich dazu waren sie im 2. Quartal 2021 noch 69,4% (revidiertes Ergebnis) niedriger als im 4. Quartal 2019.



Bereich Information und Kommunikation und freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen



Der Bereich Information und Kommunikation (zum Beispiel Verlagswesen, Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Musik, Kinos, Rundfunkveranstalter, Telekommunikation sowie Informationsdienstleistungen) verzeichnete mit +3,1% ebenfalls einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorkrisenniveau stiegen die Umsätze damit um 4,7%. Im Vergleich zu den anderen drei ausgewählten Dienstleistungsbereichen verbuchte der Bereich freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen (zum Beispiel Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung, Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie sowie Dolmetschen) mit +0,7% den niedrigsten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem 4. Quartal 2019 stiegen die Umsätze jedoch um 4,5%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/12/PD21_547_474.html (03.12.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Deutschland haben im 3. Quartal 2021 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt nominal (nicht preisbereinigt) 5,2% mehr Umsatz erwirtschaftet als im 2. Quartal 2021. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Statistischen Bundesamtes:Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg der Umsatz kalender- und saisonbereinigt um 15,8%. Nachdem der Umsatz im 2. Quartal 2021 erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 erreicht hatte, lag er im 3. Quartal 2021 um 5,2% über dem Vorkrisenniveau. Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen die Bereiche Verkehr und Lagerei, Information und Kommunikation, freiberufliche und technische Dienstleistungen und sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen.Die Zahl der Beschäftigten in den ausgewählten Dienstleistungsbereichen nahm im 3. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,2% ab und im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,8% zu. Die Beschäftigtenzahl war damit noch 1,6% geringer als im 4. Quartal 2019.Bereich Verkehr und Lagerei mit stärkstem Umsatzplus gegenüber dem Vorkrisenquartal