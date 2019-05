Im Vorjahresvergleich war das preisbereinigte BIP im 1. Quartal 2019 um 0,6% höher (kalenderbereinigt: 0,7%). Im 4. Quartal 2018 hatte das preisbereinigte BIP um 0,9% (kalenderbereinigt: 0,6%) und im 3. Quartal 2018 um 1,1% (kalenderbereinigt: 1,1%) höher gelegen als in den Vorjahresquartalen.



Die Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2019 wurde von 44,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 481 000 Personen oder 1,1% mehr als ein Jahr zuvor.



Neben der Erstberechnung des 1. Quartals 2019 hat das Statistische Bundesamt auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Quartale und das Jahr 2018 überarbeitet und, soweit erforderlich, neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der Ergebnisse einbezogen. Dabei ergaben sich für das Bruttoinlandsprodukt keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse.



Ausführlichere Ergebnisse für das 1. Quartal 2019 gibt das Statistische Bundesamt am 23. Mai 2019 bekannt.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/05/PD19_184_811.html (15.05.2019/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland war im 1. Quartal 2019 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,4% höher als im 4. Quartal 2018, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war die deutsche Wirtschaftsleistung mit -0,2% im 3. und 0,0% im 4. Quartal 2018 leicht rückläufig beziehungsweise stagnierte.Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (preis-, saison- und kalenderbereinigt) nach vorläufigen Berechnungen vor allem aus dem Inland: In Bauten und in Ausrüstungen wurde im 1. Quartal 2019 deutlich mehr investiert als im 4. Quartal 2018. Auch die privaten Konsumausgaben legten gegenüber dem Vorquartal kräftig zu. Die Konsumausgaben des Staates waren hingegen rückläufig. Gemischte Signale kamen von der außenwirtschaftlichen Entwicklung, da sowohl die Exporte als auch die Importe im Vergleich zum Vorquartal zulegten.