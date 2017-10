Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Bierabsatz ist in den ersten neun Monaten 2017 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,1% beziehungsweise 2,3 Millionen Hektoliter gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Biermischungen (Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen) machten in den ersten neun Monaten 2017 mit 3,3 Millionen Hektolitern 4,6% des gesamten Bierabsatzes aus.81,9% des gesamten Bierabsatzes waren für den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2016 um 2,7% auf 58,9 Millionen Hektoliter. Steuerfrei (Exporte und Haustrunk) wurden 13,0 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt (-4,6%). Davon gingen 7,7 Millionen Hektoliter (-3,1%) in EU-Länder, 5,2 Millionen Hektoliter (-6,6%) in Drittländer und 0,09 Millionen Hektoliter (-6,5%) unentgeltlich als Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien. (30.10.2017/ac/a/m)