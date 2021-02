Die Ausgaben für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 6% gestiegen. Gleichzeitig verzeichneten diese Einrichtungen einen Zuwachs um 2,8% beim für Forschung und Entwicklung eingesetzten Personal auf rund 112 600 Vollzeitäquivalente. Bei gut der Hälfte davon, rund 59 200 Vollzeitäquivalenten, handelte es sich um wissenschaftliches Personal. Von allen Beschäftigen im Bereich Forschung und Entwicklung waren 41,1% Frauen und 58,9% Männer. Beim wissenschaftlichen Personal betrug der Anteil der Frauen 34,3% und der der Männer 65,7%.



43,9% der Mittel für den naturwissenschaftlichen Bereich



Der größte Teil der Ausgaben für außeruniversitäre Forschung entfiel mit 6,6 Milliarden Euro (43,9%) auf die Naturwissenschaften, weitere 4,2 Milliarden Euro (27,8%) flossen in die ingenieurwissenschaftliche Forschung. Für Forschung im Bereich der Humanmedizin wurden 1,5 Milliarden Euro (10,0%) ausgegeben, zudem 1,1 Milliarden Euro (7,2%) in den Geisteswissenschaften, 1,0 Milliarde Euro (6,5%) in den Sozialwissenschaften und 0,7 Milliarden Euro (4,7%) in den Agrarwissenschaften.



Gemeinsam von Bund und Ländern geförderte Einrichtungen gaben knapp drei Viertel aller Mittel aus



Zu den rund 1.000 außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die in diese Statistik einbezogen wurden, gehören zum einen Einrichtungen in der Hand von Bund, Ländern und Gemeinden, zum anderen öffentlich geförderte private Einrichtungen ohne Erwerbszweck. Auf die rund 300 Einrichtungen der gemeinsam von Bund und Ländern geförderten Forschungsorganisationen entfielen 2019 mit 11,2 Milliarden Euro knapp drei Viertel (74,6%) der gesamten außeruniversitären Forschungsausgaben. Davon gaben die Helmholtz-Zentren 4,7 Milliarden Euro, die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft 2,7 Milliarden Euro, die Institute der Max-Planck-Gesellschaft 2,1 Milliarden Euro und die Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft 1,6 Milliarden Euro aus.



Die rund 90 Forschungseinrichtungen von Bund, Ländern und Gemeinden hatten 2019 mit 1,5 Milliarden Euro einen Anteil von 10,1% an den gesamten außeruniversitären Forschungsausgaben. Sonstige öffentlich geförderte Forschungseinrichtungen einschließlich der wissenschaftlichen Bibliotheken und Museen, gaben zusammen 2,3 Milliarden Euro (15,3%) für Forschung und Entwicklung aus.



Bei der Interpretation der Daten für das Jahr 2019 ist zu beachten, dass diese den Stand vor der Corona-Pandemie abbilden. Darüber, in welchem Ausmaß sich die seit Frühjahr 2020 herrschende Ausnahmesituation auf den Umfang und die Strukturen von Forschungsaktivitäten auswirkt, kann zurzeit noch keine Aussage getroffen werden. (23.02.2021/ac/a/m)





