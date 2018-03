Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von den im Jahr 2016 insgesamt in Erstbehandlungsanlagen angenommenen und behandelten 782,2 Tausend Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräten wurden 667,8 Tausend Tonnen recycelt, das heißt stofflich verwertet, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Gegenüber dem Jahr 2012 ist die Menge der zur Erstbehandlung angenommenen Geräte um 12,9% gestiegen. Gleichzeitig hat die recycelte Menge um 13,7% zugenommen.Den mengenmäßig größten Anteil im Jahr 2016 machten die Haushaltsgroßgeräte mit 323,0 Tausend Tonnen aus, gefolgt von den Haushaltskleingeräten (140,2 Tausend Tonnen) sowie Geräten der Unterhaltungselektronik (123,0 Tausend Tonnen). Aufgrund der Neufassung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes, wurden 2016 in der Statistik erstmalig Photovoltaikmodule (9,2 Tausend Tonnen) namentlich erfasst. (16.03.2018/ac/a/m)