Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im Februar 2021 ist in Deutschland der Bau von 30 058 Wohnungen genehmigt worden, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Februar 2021 insgesamt 26 829 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt 8,6% mehr als im Vormonat. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser ist um 0,8% und die der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser um 13,1% gestiegen. Auch bei den Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser gab es eine Steigerung um 10,5%. Dagegen ist die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, im Februar 2021 um 9,8% zurückgegangen.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_204_31111.html (28.04.2021/ac/a/m)