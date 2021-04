Innerhalb der Energie- und Wasserversorgung war die Entwicklung bei der Zahl der Beschäftigten uneinheitlich: Während in der Elektrizitätsversorgung ein Anstieg um 2,8% und in der Wärme- und Kälteversorgung um 11,3% zu verzeichnen war, sank die Zahl der Beschäftigten in der Wasserversorgung um 1,1% und in der Gasversorgung um 3,7%.



In den Betrieben der Energie- und Wasserversorgung wurden im Dezember 2020 rund 29,2 Millionen Arbeitsstunden geleistet. Das waren 7,2% mehr als im Jahr zuvor. Dieser Anstieg ist allerdings vor allem durch Kalendereffekte bedingt. Kalenderbereinigt stiegen die geleisteten Arbeitsstunden um 1,0% gegenüber Dezember 2019.



Die Zahl der Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten lag in den Wirtschaftsbereichen der Energie- und Wasserversorgung Ende 2020 bei 2 285. Damit sank die Zahl der Betriebe im Vergleich zum Vorjahr um 3,8%. Den stärksten Rückgang gab es in der Wärme- und Kälteversorgung (-17,5%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/04/PD21_164_431.html (01.04.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Energie- und Wasserversorgung in Deutschland waren zum Jahresende 2020 knapp 260 000 Personen beschäftigt, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: