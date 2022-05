In der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen stieg die Beschäftigtenzahl im März 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4% und damit deutlich überdurchschnittlich. Die Beschäftigtenzahlen in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (+3,3%) sowie in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (+3,0%) haben ebenfalls stark zugenommen. Mit jeweils +0,3% gab es leichte Zuwächse bei den Beschäftigtenzahlen in der Herstellung von Metallerzeugnissen sowie im Maschinenbau.



In der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen gab es dagegen mit -2,3% einen Rückgang der Zahl der Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Weniger geleistete Arbeitsstunden gegenüber Vorjahr, Entgelte gestiegen



Die im März 2022 im Verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden sanken, bei gleicher Anzahl der Arbeitstage (Berlin hatte einen Arbeitstag weniger), im Vergleich zum März 2021 um 1,9% auf 742 Millionen Stunden.



Die Entgelte für die Beschäftigten lagen im März 2022 bei rund 24,9 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahresmonat war das ein Anstieg um nominal (nicht preisbereinigt) 4,4%. (16.05.2022/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ende März 2022 waren knapp 5,5 Millionen Personen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten tätig, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber März 2021 um 37 300 oder 0,7%. Damit nahm die Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut zu. Eine leicht positive Entwicklung war mit +0,1% auch im Vergleich zum Vormonat Februar 2022 zu beobachten.Viele große Branchen mit Zuwächsen