Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) setzte sich der Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen im 1. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahr verstärkt fort (-82 000 Personen; -1,0%). Im Baugewerbe betrug der Zuwachs 21 000 Personen (+0,8%). In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sank die Zahl der Erwerbstätigen um 17 000 Personen (-3,0%).



Weiterhin mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weniger Selbstständige



Die Zunahme der Erwerbstätigkeit wurde weiterhin von einem Anstieg der Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getragen, die sich im 1. Quartal 2020 im Vergleich zum 1. Quartal 2019 um 259 000 (+0,6%) auf 40,96 Millionen Personen erhöhte. Diese Entwicklung basierte auf der anhaltend steigenden Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Rückläufig entwickelte sich hingegen die Zahl der Beschäftigten mit ausschließlich marginalen Tätigkeiten (geringfügig entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie Personen in Arbeitsgelegenheiten). Auch der Rückgang von selbstständiger Tätigkeit setzte sich fort: Im 1. Quartal 2020 sank die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger im Vergleich zum Vorjahresquartal um 112 000 Personen (-2,7%) auf 4,07 Millionen.



Arbeitsvolumen sinkt um 1,3%



Die Zahl der durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen verringerten sich nach ersten vorläufigen Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit im 1. Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,7% auf 349,8 Stunden. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen - also das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und geleisteten Stunden je Erwerbstätigen - sank im gleichen Zeitraum um 1,3% auf 15,8 Milliarden Stunden. Hier zeigt sich der Anstieg der Kurzarbeit in der zweiten Märzhälfte, der sich zwar nicht in der Zahl der Erwerbstätigen, aber in der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden niederschlägt.



Hinweis zu den bisher veröffentlichten Ergebnissen



Neben der Erstberechnung der Erwerbstätigenzahlen und der geleisteten Arbeitsstunden für das 1. Quartal 2020 wurden die für die Quartale des Berichtsjahres 2019 veröffentlichten Ergebnisse im Rahmen der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) neu berechnet. Aus der Neuberechnung resultierte eine gegenüber dem bisherigen Veröffentlichungsstand für das 3. und 4. Quartal 2019 um jeweils 0,1 Prozentpunkte niedrigere Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das 1. und 2. Quartal 2019 blieben die Veränderungsraten unverändert, ebenso für das Gesamtjahr 2019 (+0,9%).



Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat vom 15. Mai 2020 stieg im 1. Quartal 2020 in den 27 Ländern der Europäischen Union (EU) und im Euroraum die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahresquartal jeweils um 0,3%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_171_13321.html (19.05.2020/ac/a/m)





