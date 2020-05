Boston (www.aktiencheck.de) - Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, kommentiert die Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.



Der Einkaufsmanagerindex (PMI) zeige für Europa eine Erholung an, auch wenn dieser sich nach wie vor auf gesunkenem Niveau befinde. Normalerweise könne man durch den PMI den Atem der Wirtschaft hören, aber zum aktuellen Zeitpunkt sei das von nachrangiger Bedeutung. Die aktuellen Zahlen seien eine unmittelbare Reaktion auf die Aufhebung der Lockdowns ohne jede zukunftsweisende Qualität. Es sei unwahrscheinlich, dass sich das Niveau des BIP vor Ende 2021 erholen werde.



In China habe der Nationale Volkskongress seine Jahrestagung begonnen. Fotos von Tausenden maskierter lokaler Parteifunktionäre würden ins Auge fallen, vor allem wenn man bedenke, wie viel auf dem Spiel stehe. Es erinnere an die heikle Lage, in der sich die Welt befinde und die voll und ganz von der Stärke der Regierungen abhänge, um den tiefsten Abschwung aller Zeiten zu überwinden. Obwohl Nachrichten über ein Konjunkturprogramm zur Unterstützung der chinesischen Wirtschaft bei der Überwindung der Krise am meisten erwartet würden, werde das Treffen auch ein starkes geopolitisches Signal dafür liefern, wie aggressiv sich China in der Welt positionieren wolle, wenn es von allen Seiten angegriffen werde. (22.05.2020/ac/a/m)





