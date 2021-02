Gegen den Trend habe sich abermals der österreichische Aktienmarkt gestemmt. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sei bei volatilem Handelsverlauf, gestützt durch Kursgewinne aus dem Finanz- und Energiesektor, rund 1% nach oben geklettert und habe deutlich über der Marke von 3.000 Punkten geschlossen.



Keine Spur von Kursgewinnen sei hingegen am Markt von Kryptowährungen zu sehen gewesen. Während die ansonsten sehr krypto-freundlichen Tweets von Elon Musk bereits am Wochenbeginn für Verwirrung unter Investoren von Bitcoin & Co. Gesorgt hätten, hätten die gestrigen kritischen Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen über die mangelnde Energieeffizienz des Bitcoins einen regelrechten Sell-off unter den Kryptowährungen ausgelöst. Die Leitwährung in dieser Sphäre, die kürzlich noch auf einem Allzeithoch von rund USD 58.000 gehandelt habe, sei am Tagestief unter USD 46.000 gerutscht, ehe sie sich bei USD 48.000 stabilisiert habe.



Die Ölpreise hätten sich wie die Aktienmärkte schwankungsfreudig gezeigt, hätten schließlich jedoch beinahe unverändert geschlossen. Trotz des schwachen Umfeldes bei den "RiskyAssets" sei Gold nicht gefragt gewesen und sei mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen.



Am heutigen Handelstag würden die asiatischen Börsen deutlich tiefer handeln. Die vorbörslichen Indikatoren in Europa würden ebenfalls auf einen schwächeren Handelsstart hindeuten. Datenseitig stünden heute keine marktrelevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. (24.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen stellt weiterhin den größten Spielverderber an den Aktienmärkten dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dass die Kurse nach der bisherigen Rally nicht ewig in dem Ausmaßweitersteigen würden, sei in Anbetracht des zuletzt überbordenden Sentiments absehbar gewesen. Und trotzdem scheine so mancher Anleger kalt erwischt worden zu sein, was vor allem an den deutlichen Verlusten im hoch bewerteten Tech-Sektor zum Ausdruck komme. Der europäische IT-Branchenindex habe die Verliererliste mit -1,8% im allgemein schwachen Umfeld angeführt. DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten im Handelsverlaufzweitweise noch deutlich niedriger gelegen, hätten sich jedoch bei rund -0,6% und -0,3% eingependelt.