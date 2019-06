Für das Geschäftsjahr 2019 gehe man von einem Umsatz von 26,23 Mrd. USD und für 2020 bereits von 28,22 Mrd. USD aus, das EBITDA wäre für 2019 bei 5,68 Mrd. USD und 2020 bei 6,22 Mrd. USD zu verorten. Das EBIT könnte 2019 mit 4,49 Mrd. USD und 2020 mit 4,90 Mrd. USD anzupeilen sein. Die könnte 2019 zu einem Gewinn je Aktie in Höhe von 2,78 USD führen (die Konzernleitung habe parallel zur Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal 2019 eine EPS-Bandbreite von 2,75 bis 2,79 USD auf non-GAAP-basierter Bilanzierung ausgewiesen), 2020 wären sogar 3,09 USD je Aktie möglich. Die Dividende würde demnach für 2019 auf 1,48 USD je Anteilsschein angehoben werden, 2020 könnten 1,67 USD je Aktie drin sein. In den Folgejahren wäre allerdings die Nettoverschuldung im Auge zu behalten, diese könnte 2019 auf etwa 6,67 Mrd. USD klettern und 2020 gar bei 9,14 Mrd. USD liegen.



Der Konzern publiziert am 25. Juli 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019 und am 30. Oktober den Bericht zum vieren Quartal 2019 sowie den Jahresbericht 2019, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 17.06.2019)



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (17.06.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Das Unternehmen Starbucks Corporation sei eine international führende Kaffeehauskette und vor allem ein global führender Kaffeeproduzent. Die erste Starbucks-Filiale habe im Jahr 1971 im historischen Pike Place Market von Seattle geöffnet. Den Namen habe der Konzern aufgrund des Steuermanns Starbuck aus dem Roman Moby Dick bekommen. Der Auftrieb des Unternehmens sei dem ehemaligen CEO Howard Schulz zu verdanken, der Starbucks seit 1982 angehört habe. Er habe Starbucks zu einem international erfolgreichen Kaffeeröster und Kaffeehausbetreiber geformt. Die Starbucks Corporation sei am 4. November 1985 gegründet worden und sei mittlerweile in 78 Ländern mit über 30.000 Filialen vertreten.Neben Kaffee würden dort auch Tee, Shakes, Smoothies, Salate, Kuchen und weitere Snacks sowie Merchandise-Artikel vertrieben. In einer Reihe von US-Supermärkten wie Target, Publix oder Walmart bekomme man auch fertige Kaffeegetränke und weitere Getränke aus dem Starbucks-Sortiment, so etwa Frappucino, Starbucks Doubleshot, Starbucks Refreshers und Teavana. Das Kernelement des Geschäftsbetriebs sei aber nach wie vor Kaffee, der in den Filialen angeboten und konsumiert werde. Starbucks habe zu den ersten der Branche gehört, die den Kunden freies Internet angeboten habe und somit Starbucks für eine Reihe von Menschen in einen dritten Rückkehrort verwandelt habe, neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz. Der Konzern habe seinen Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington und werde von CEO Kevin Johnson geleitet.Neben der klassischen Starbucks-Marke vertreibe das Unternehmen Produkte seiner konzerneigenen Marken Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, La Boulange, Ethos, Starbucks Reserve und Princi. Starbucks sei in die vier Segmente Americas (USA, Kanada und Lateinamerika), China/Asien-Pazifik, Europa/Mittlerer Osten und Afrika, sowie Channel Development (Entwicklung von Produkten und Vertriebskanälen) untergliedert. In Bezug auf den größten Umsatzanteil habe das Segment Amerika mit einem Anteil von 68 Prozent klar die Nase vorn. Mit 18 Prozent Umsatzanteil habe das Segment China/Asien-Pazifik eindeutig eine kritische Größe. Sollte der US-Handelskonflikt mit China also weiter eskalieren, könnten auch Starbucks Mindereinnahmen drohen.Der Gesamtumsatz des Konzerns stamme zu 74 Prozent aus Getränken, zu 20 Prozent aus Essen, zu 2 Prozent aus Fertiggetränken und zu 4 Prozent aus Bereichen wie Merchandise und weiteren Produkten. Mit dem Bericht zum zweiten Quartal 2019 (Stand vom 31. März 2019) habe Starbucks 17.710 Filialen in Amerika, 8.993 Filialen in China/Asien-Pazifik und 3.368 Filialen in Europa/Mittlerer Osten und Afrika gehabt. Durch die Global Coffee Alliance mit Nestlé sei im vierten Quartal 2018 unter anderem ein großer Geschäftsanteil des Segments Channel Development in ein Lizenzmodel überführt worden. Neben der Global Coffee Alliance mit Nestlé kooperiere Starbucks im Bereich Getränke (ready-to-drink-beverages) mit PepsiCo, Anheuser-Busch InBev, Tingyi, Arla Foods und anderen Getränkegroßkonzernen.Der Börsengang von Starbucks habe am 26. Juni 1992 stattgefunden und das Handelssymbol laute SBUX. Die Stammaktien der Starbucks Corporation würden an der Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Insgesamt habe es zum Stichtag des 30. September 2018 1,3487 Mrd. ausstehende Aktien auf vollverwässerter Basis gegeben. Berechne man den IPO-Preis nach insgesamt sechs Aktien-Splits genau split-adjustiert, so läge dieser bei 0,27 USD. Mit Blick auf die gegenwärtigen Notierungen des Starbucks-Wertpapiers könne man ohne jeden Zweifel von einer Kursrakete sprechen. Die Aktie sei neben dem S&P 100, dem S&P 500 auch im NASDAQ 100 einbezogen. Die größten Aktionäre seien mit 7,51 Prozent Vanguard Group, mit 6,75 Prozent BlackRock Inc. und mit 4,41 Prozent State Street Corporation. Die Meldedaten würden vom 31. Mai 2019 stammen. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 124 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der NASDAQ 100 im Vergleichszeitraum rund 98 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei demnach ein deutlicher Outperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 109,11 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NASDAQ in den letzten 52 Wochen 84,05 USD im Hoch und 47,37 USD im Tief gekostet.Seit Jahresbeginn würden sich insgesamt 18 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Der höchste Wert stamme von der Citigroup, die am 6. Mai 2019 ein Kursziel von 90,00 USD veröffentlicht habe. Den niedrigsten Wert hätten die Analysten der DZ Bank ausgewiesen, die am 26. April 2019 ein Kursziel von 64,00 USD publiziert hätten. Das Durchschnittskursziel der 18 Analysen betrage 77,72 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Kurs von 83,35 USD aus dem Handel an der NASDAQ gegangen.Die charttechnische Analyse der Starbucks-Aktie der letzten vier Handelsjahre zeige zwei grundlegend unterschiedliche Trendphasen, die klar voneinander zu unterscheiden seien. Von Ende 2015 bis Mitte 2018 habe der Wert sauber seitwärts tendiert und eine obere Grenze nahe der 62,50 USD und eine unter Grenze nahe der 52,50 USD ausgebaut. Lediglich Mitte 2017 und mit dem Start der zweiten Phase Mitte 2018 habe die Aktie kurzzeitig aus ihrem Seitwärtskanal ausbrechen können. Seit Mitte 2018 zeige sich eine sehr saubere Aufwärtstendenz, die ihren Start nahe der 50,00-USD-Marke gefunden habe und in der vergangenen Handelswoche ein Hoch kurz vor 85,00 USD ausgebaut habe. Bis auf eine leichte Konsolidierung in den letzten Wochen von 2018 sei die Aktie nahezu jeden Monat auf neue Allzeithochs geklettert. Der aktuelle Schlusskurs am vergangenen Freitag liege nur minimal unterhalb der Bewegungshochs bei 84,31 USD.Da der Wert aktuell nur eine Richtung zu kennen scheine, sollte es auch in den kommenden Handelstagen und -wochen weiterhin interessant bleiben, die Aufwärtsseite zu betrachten. Wichtig für diesen Gedanken sollte die Kernunterstützung von 75,00 USD sein. Oberhalb dieser Marke wären somit Kaufgedanken durchaus denkbar und auch weitere Bewegungshochs in Richtung 90,00 USD seien nicht ausgeschlossen. Rutsche die Aktie jedoch merklich unter die besagte Unterstützung von 75,00 USD, könnte sich der Wert auch etwas stärker konsolidierend bewegen - 70,00 USD und 65,00 USD wären die nächsten erkennbaren Unterstützungsniveaus.Fundamentaldaten 2018Bei der Starbucks Corporation werde jeweils zum 30. September gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe Starbucks einen Umsatz in Höhe von 24,72 Mrd. USD erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Gesamtumsatz noch bei 22,39 Mrd. EUR gelegen. Das EBIT habe 5,780 Mrd. USD betragen und der Jahresüberschuss sei mit 4,5183 Mrd. USD testiert worden. Das EPS habe bei 3,27 USD je Anteilsschein und bei 3,24 USD auf vollverwässerter Basis gelegen. Die Gesamtdividende für 2018 habe 1,32 USD betragen, was zu einer Ausschüttungssumme von 1,7434 Mrd. USD geführt habe. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 8,7563 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 1,1695 Mrd. USD gelegen, das gezeichnete Kapital bei 1,3 Mio. USD und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 22,9806 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 24,156 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 291.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon rund 191.000 Angestellte in den USA.Bilanzprognose für das Geschäftsjahr 2019/2020