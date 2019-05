Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Luckin Coffee wolle Starbucks in China als führende Kaffehaus-Kette ablösen. Es gebe aber auch Grund zur Skepsis.561 Mio. USD habe die Erstplatzierung der Aktien an der US-Börse dem chinesischen Unternehmen gebracht. Insider hätten Bloomberg zufolge mit 300 Mio. durch das IPO gerechnet. Die Nachfrage sei allerdings höher gewesen. Investoren hätten 1 USD pro Anteil gezahlt. Insgesamt werde Luckin Coffee aktuell mit 3,9 Mrd. USD bewertet.Seit der Gründung vor anderthalb Jahren habe Luckin Coffee 2.370 Filialen in 28 chinesischen Städten eröffnet. Das Unternehmen wolle in seinem Heimatmarkt den US-Rivalen Starbucks schon bis Ende des Jahres von der Spitze verdrängen. Der Herausforderer locke deshalb mit Gutscheinen und Angeboten. Doch auch Starbucks schlafe nicht. Seit August 2018 biete das US-Unternehmen ebenfalls einen Lieferservice an und kooperiere mit Alibaba.Sowohl in der Story von Luckin Coffee als auch in der Bewertung der Aktie stecke viel Fantasie. Auf jeden Dollar Umsatz, den der Neuling mit dem Kaffee-Geschäft im vergangenen Jahr erzielt habe, seien mehr als 2 USD Verlust gekommen. Dieses Verhältnis könne sich aber schnell ändern. Im ersten Quartal 2019 hätten 71 Mio. USD Umsatz nur noch 82 Mio. USD Verlust gegenübergestanden.Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Starbucks.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link