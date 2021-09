Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (16.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Dutch Bros (ISIN: US26701L1008) habe am Mittwoch ein Traum-Debüt an der New Yorker Börse hingelegt. Der Aktienkurs sei regelrecht explodiert und auch am Donnerstag notiere der Titel deutlich zweistellig im Plus. Dass die Kaffee-Kette selbst in den USA noch ein regionales Phänomen sei, beflügle die Fantasie der Anleger.Bereits im Vorfeld des Börsengangs sei die Nachfrage nach Papieren des Drive-In-Coffee-Shop-Unternehmens so groß gewesen, dass sie zu 23 Dollar das Stück und damit deutlich oberhalb der ursprünglichen Preisspanne von 18 bis 20 Dollar platziert worden seien.Nach dem IPO am Mittwoch sei die Aktie in der Spitze um 74 Prozent geklettert und sei am Ende mit einem Plus von 60 Prozent bei 36,68 Dollar aus dem Handel gegangen. Auch am Donnerstag sei die Nachfrage groß: In den ersten Handelsstunden hätten die Papiere um bis zu 30 Prozent zugelegt.Das Unternehmen habe zuletzt ein beachtliches Wachstum hingelegt. Alleine in H1/2021 seien die Umsätze um 51 Prozent auf 228 Mio. Dollar geklettert. Sogar im von Lockdowns geprägten Geschäftsjahr 2020 hätten die Amerikaner ihren Umsatz um 37 Prozent nach oben geschraubt.Trotz des starken Wachstums und der vorhandenen Fantasie für (geographische) Expansion, ein Starbucks-Killer sei Dutch Bros nicht. DER AKTIONÄR hält daher an seiner Empfehlung für den Coffee-Shop-Riesen fest und bleibt beim Börsen-Neuling an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie: