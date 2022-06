Xetra-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (12.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX).30 Jahre sei es her, dass Starbucks sein Debüt am Aktienmarkt gefeiert habe. Also lange, bevor der Börsenboom begonnen habe und die Kurse durch die Bank nach oben geschnellt seien. Obwohl zuletzt Starbucks - wie viele Aktien auch - heftig korrigiert habe, hätten sich Anleger der ersten Stunde mit dem Wert eine goldene Nase verdient.Starbucks sei am 26. Juni 1992 an die Börse gegangen. Die Performance (ohne Dividenden) seitdem: Plus 23.389%. Inklusive Dividenden belaufe sich das Plus auf 28.830%. Der S&P 500 habe in diesem Zeitraum nur 895 bzw. 1.696% gewonnen.Angenommen, jemand habe auf dem Rekordhoch vom vergangenen Juli bei 126,32 USD verkauft, könne er sich über eine Gesamtperformance von 41,714% freuen. Mit einem Investment in den S&P wären indes nur 1.860% drin gewesen. Wer 1992 nur 5.000 Euro in Starbucks investiert habe und die Aktie bis heute halte, komme auf ein Vermögen von 1,5 Mio. Euro. Im Hoch wären es 2,09 Mio. Euro gewesen."Der Aktionär" sehe das Kursziel für die Starbucks-Aktie bei 100 Euro. Der Stoppkurs sollte bei 65 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Starbucks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:71,93 EUR -3,25% (10.06.2022, 22:26)