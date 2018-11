Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (12.11.2018/ac/a/a)



Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Vor wenigen Wochen habe "Der Aktionär" auf die langfristigen Chancen im Lithium-Markt hingewiesen und dabei auch die Standard Lithium-Aktie zum Kauf empfohlen. Seitdem notiere sie gut 20% im Plus. Das Unternehmen verfüge über zwei aussichtsreiche Projekte in den USA. Vor Kurzem habe es hier sehr gute Bohrergebnisse gemeldet. Die ersten Lithiumgehalte des Lithiumprojekts in Arkansas seien mit durchschnittlich 350 mg/l und 450 mg/l bei den ersten beiden Bohrlöchern ausgezeichnet gewesen. Ferner sei bei Standard Lithium letztlich mit Robert Cross ein namhafter Vertreter an Bord gegangen. Cross sollte vielen als Mitgründer und Chairman von B2Gold ein Begriff sein.

Außerdem sei vor einigen Monaten bekannt geworden, dass LANXESS an einer Zusammenarbeit mit Standard Lithium interessiert sei. Jetzt seien die Pläne konkretisiert worden. Wie LANXESS in einer Mitteilung erkläre, würden beide Unternehmen eine Zusammenarbeit zur kommerziellen Gewinnung von batteriefähigem Lithium aus der Sole in El Dorado, Arkansas, USA, planen. Sie würden aktuell die Gründung eines Joint Ventures prüfen. LANXESS betreibe in El Dorado, drei Anlagen zur Herstellung von Bromprodukten. Das Brom werde dabei aus der am Standort geförderten Sole gewonnen, die auch Lithium enthalte. "Innovation heißt für uns auch, neue Nutzungen für bestehende Produkte zu entwickeln. Die Kooperation mit Standard Lithium befindet sich noch in einer sehr frühen Phase, könnte uns aber spannende Perspektiven in einer zukunftsweisenden Industrie eröffnen", so Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender der LANXESS AG.

An der Börse werde der geplante Deal in jedem Fall sehr positiv aufgenommen. Die Aktie gewinne mehr als 10%. Anleger sollten bei dem Titel ihre Gewinne weiter laufen lassen. "Der Aktionär" zähle ihn weiterhin zu seinem Favoriten im Sektor. Jedoch bleibe der gesamte Sektor nach wie vor hochspekulativ. Eine breite Aufwärtsbewegung sei noch nicht erkennbar.