Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Das Wettrennen um den knappen Batterie-Rohstoff Lithium eskaliere. Auf dem Battery Day hatte uns Prof. Dudenhöffer aufgezeigt, dass bis 2030 Batterien für knapp 80 Millionen Elektroautos benötigt werden - das würde den Bau von 76 Gigafactories notwendig machen, Florian Söllner von "Der Aktionär".Vor allem China strecke seine Fühler nach Lithium-Vorkommen aus. Matthew Hind von der Bank of Nova Scotia sei jüngst von Bloomberg zitiert worden: "Wir werden China weiter auf der Käuferseite sehen." Auch Elektroautofirmen würden Beteiligungen an Minen suchen.Bereits im Mai habe Lithium-Unternehmer Dirk Harbecke gegenüber dem Aktionär Hot Stock Report gesagt, er rechne mit einer "realen Lithium-Knappheit ab Herbst dieses Jahres." Nun sei es tatsächlich so weit, wie die Kursverdopplung von Lithium im "Aktionär TV" angesprochenen Bloomberg-Chart eindrucksvoll aufzeige.Der Lithium-Favorit des Aktionär Hot Stock Report liege seit Empfehlung im Sommer 2020 knapp 300 Prozent im Plus. Heute gibt es zudem einen Lithium-Trade im Depot 2030 - mit der Spekulation auf Impulse durch ein wichtiges Event am 22. Oktober, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link