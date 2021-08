TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (20.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Lithium-Aktien seien in den vergangenen Tagen unter Druck gekommen. Angesichts der immensen Kursgewinne in den Wochen vorher sei das aber nicht sonderlich verwunderlich gewesen. Besonders hart habe es den Überflieger der Tage vorher getroffen: Standard Lithium. Das Papier habe zu einem Höhenflug angesetzt, als bekannt geworden sei, dass die Aktie ab sofort auch in den USA gehandelt werde.Zwischenzeitlich erreicht habe die Standard Lithium-Aktie in Kanada zweistellige Kurse erreciht. Auf den Anstieg sei jedoch die Korrektur gefolgt. Bis auf rund 7,40 CAD (Kanadische Dollar) sei es nach unten gegangen, bevor die Aktie zu einem Rebound angesetzt habe. Interessanterweise habe das Papier dabei auf dem Hoch aus dem Juli ausgesetzt. Damit hätten die Bullen tatsächlich eine erste Chance, den Abwärtstrend zu stoppen genutzt. Ob dies nachhaltig sei? Nun, in den vergangenen Tagen habe der komplette Rohstoffsektor korrigiert. So habe der Eisenerzpreis binnen vier Wochen knapp ein Drittel an Wert verloren. Auch andere Rohstoffe hätten korrigiert - darunter neben Kupfer auch Öl. Lithium habe sich lange Zeit gut gehalten, doch zuletzt sehe man auch hier Gewinnmitnahmen.Das alles ändere freilich nichts an den weiterhin guten fundamentalen Rahmenbedingungen. Lithium sei so etwas wie das Öl der Zukunft - obwohl es streng genommen nicht einmal ein Energierohstoff sei. Aber Lithium werde für die Elektromobilität auf absehbare Zeit nicht zu ersetzen sein. Der Aufwärtstrend bei Standard Lithium sei intakt, daher könnten Anleger Rücksetzer gestaffelt zum Einstieg nutzen. Die 30%-Korrektur, die wir bei Standard Lithium gesehen hätten, sei ein Warnschuss zur vermutlich rechten Zeit gewesen. Das Sentiment habe sich zumindest ein wenig abgekühlt. Dennoch: Es zeige, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen würden. Lithium gehöre sicherlich die Zukunft - dennoch bleibe Diversifikation für ein gutes Portfolio die oberste Devise. Standard Lithium sei sicherlich eine interessante Depotbeimischung, sollte allerdings nicht das Depot bestimmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:5,70 EUR +2,15% (20.08.2021, 16:36)