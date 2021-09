Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,48 EUR -0,36% (14.09.2021, 14:24)



CDNX-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

8,20 CAD -3,76% (13.09.2021)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (14.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Lithiumaktien seien gestern in Nordamerika zu Handelsende leicht unter Druck geraten. Doch heute sei es bei den australischen Werten wie zum Beispiel Orocobre bereits wieder bergauf gegangen. Es gebe durchaus gute Nachrichten: Der Lithiumpreis sei in China auf ein frisches Drei-Jahreshoch gestiegen."Im Moment ist es ganz einfach: Der Markt ist so angespannt, dass die Marktteilnehmer heftig um jede verfügbare Spot-Tonnage konkurrieren", so Max Deudon, Händler bei Transamine in Genf, laut der Nachrichtenagentur Reuters. Analysten zufolge seien mehr Investitionen in die Lithiumproduktion erforderlich, um den künftigen Bedarf der Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu decken."Die Lage spitzt sich zu, und es herrscht große Besorgnis darüber, woher das Lithiumangebot in naher Zukunft kommen wird", so George Miller, Analyst bei Benchmark Mineral Intelligence. Die Spotpreise für Lithiumcarbonat in China seien in diesem Jahr bisher um 170 Prozent auf 142.000 Yuan (22.000 USD) pro Tonne gestiegen und hätten damit den höchsten Stand seit April 2018 erreicht. Die Preise für Spodumen, eine Lithiumquelle, die hauptsächlich in Australien abgebaut werde, seien in diesem Jahr um 144 Prozent auf 990 USD pro Tonne gestiegen.Dazu komme aktuell: Albemarle müsse sich mit einem Streik auf einem Lithiumprojekt in Chile auseinandersetzen. Das jüngste Angebot des Spezial-Chemiekonzerns habe die Gewerkschaft zurückgewiesen. Sie fordere neben mehr Geld auch bessere Arbeitsbedingungen.Anleger nutzen Rücksetzer zum Aufbau von Positionen in aussichtsreichen Konzernen wie Standard Lithium, Neo Lithium, Orocobre oder auch Albemarle, um nur einige Beispiele zu nennen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link