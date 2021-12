Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,86 EUR -1,38% (10.12.2021, 17:00)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

11,35 CAD +0,44% (10.12.2021, 16:47)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (10.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die lange und starke Hausse-Phase fordere bei den Lithiumaktien ihren Tribut. Die Aktien würden aktuell ihre Konsolidierung fortsetzen. Diese verlaufe zum einen reichlich volatil. Zum anderen falle die Konsolidierung bei den einzelnen Aktien auch unterschiedlich stark aus. Während Schwergewichte wie beispielsweise Albemarle weniger als zehn Prozent unter ihrem Höchststand aus dem November notieren würden, seien die kleineren Werte doch deutlich stärker eingebrochen. Bei Standard Lithium betrage das Minus im Vergleich zum Höchststand rund 25 Prozent.Freilich möge der eine oder andere argumentieren, damit befinde sich die Aktie offiziell in einem Bärenmarkt. Als Unterschied zwischen normaler Korrektur und neuem Bärenmarkt werde oft die 20-Prozent-Korrektur-Marke herangezogen. Allerdings sei diese Unterscheidung statistisch wenig belastbar und gelte eher für Märkte denn für Einzelaktien. Was dennoch zum Problem werden könnte, sei die Tatsache, dass die Aktie beginne, tiefere Hochs auszubilden. Seit dem Doppeltop Ende Oktober, Anfang November bei 15,30 Kanadischen Dollar (CAD) habe das Papier noch ein signifikantes tieferes Hoch bei 14 Dollar und zuletzt eines bei 12 Dollar ausgebildet. Tiefere Hochpunkte seien tatsächlich etwas, was man im Auge behalten sollte. Diese könnten eine Trendumkehr signalisieren.Wichtig bleibe für die Aktie von Standard Lithium der Bereich zwischen 10 und 11 CAD. Die Bullen würden gut daran tun, diesen Bereich zu verteidigen. Andernfalls drohe ein Rutsch in den Bereich rund um 8 CAD. Fundamental sei das Ganze nicht leicht einzuordnen. Lithium werde knapp, Lithiumprojekte seien begehrt. Aber wie bereits mehrfach gesagt: Das bedeute nicht, dass die Lithiumaktien nur steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: