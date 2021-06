Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

2,85 EUR -4,20% (16.06.2021, 13:55)



TSXV-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

4,45 CAD +5,20% (15.06.2021, 22:28)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (16.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040) sei bei seinem Projektpartner Standard Lithium als Anteilseigner eingestiegen. Ein 2019 gegebener Kredit von LANXESS sei in knapp 6,3 Millionen Aktien sowie gut 3,1 Millionen Optionen für weitere Papiere gewandelt worden, wie das kanadische Unternehmen bereits am Montag bekannt gegeben habe.Damit komme LANXESS nun auf eine Beteiligung von rund fünf Prozent. Der MDAX-Konzern arbeite am Standort El Dorado gemeinsam mit Standard Lithium an der Gewinnung des insbesondere für die Elektromobilität wichtigen Rohstoffes, der zentraler Baustein von Lithium-Ionen-Batterien sei. Eine Pilotanlage sei bereits in Betrieb genommen worden, in der batteriefähiges Lithium aus Sole extrahiert werde, die ohnehin bei der Produktion von Brom anfalle. Bei der Vorstellung der Q1-Zahlen im Mai habe sich LANXESS-Chef Matthias Zachert allerdings noch ein Stück weit unzufrieden gezeigt: Die Ingenieure müssten noch einige Probleme lösen.Die Standard Lithium-Aktie habe im Zuge der News deutlich zulegen können, sie gönne sich am heutigen Mittwoch aber eine kleine Verschnaufpause. Dennoch: Das All-Time-High sei in unmittelbarer Reichweite. Ein Angriff auf die bisherigen Rekordstände könnte bald erfolgen. Die Standard Lithium-Aktie sei zwar hochspekulativ, das Unternehmen befinde sich aber auf einem guten Weg.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: