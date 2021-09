Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,36 EUR -1,34% (29.09.2021, 13:42)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

11,07 CAD +6,96% (28.09.2021)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (29.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Lithium sei nach wie vor eines der Top-Themen an der Börse. Der Rohstoff, der unter anderem für Akkus für Elektroautos benötigt werde, sei elementarer Bestandteil der Energiewende. Der Kampf um den Rohstoff sei dementsprechend in vollem Gange. Nun werde der chinesische Batteriehersteller CATL die kanadische Millennial Lithium übernehmen.Wie zuletzt bekannt geworden sei, zahle CATL 376,8 Millionen Kanadische Dollar oder 3,85 Kanadische Dollar je Aktie. Das Unternehmen habe sich damit im Bieterwettstreit mit Ganfeng Lithium durchgesetzt. Ganfeng habe im Juli 3,60 Dollar je Aktie geboten, habe sich vor Kurzem aber aus dem Wettsteit zurückgezogen.CATL beliefere unter anderem Tesla und Volkswagen mit Lithium für Batterien, die bei E-Autos zum Einsatz kämen. Durch die Übernahme von Millennial Lithium sichere sich CATL langfristigen Zugang zum heiß begehrten Rohstoff.Die Aktie von Millennial Lithium habe davon allerdings nicht profitieren können, sie sei bereits im Vorfeld in die Region des Übernahmeangebots gestiegen. Weiter nach oben sei es aber bei einem anderen kanadischen Lithiumwert gegangen: bei Standard Lithium. Das Papier habe am Dienstag im Handel an der kanadischen Heimatbörse knapp sieben Prozent auf 11,07 Kanadische Dollar gewonnen. Damit fehle nur noch ein Wimpernschlag bis zu einem neuen Allzeithoch. Die alte Rekordmarke sei im August dieses Jahres bei 11,35 Kanadischen Dollar markiert worden.Die Aktien von Standard Lihtium und Vulcan Energy bleiben weiterhin hochinteressant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Sie würden sich auch Best of Lithium Index des "Aktionär" befinden. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: