Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (25.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die vergangenen Tage und Wochen seien für Investoren in Lithiumaktien alles andere als einfach gewesen. Die Papiere hätten deutlich verloren. Manch einer frage sich: Sei die Lithium-Rally bereits wieder vorbei? Nein, sage die Bank of America. Der beispiellose Höhenflug des Lithiummarktes könnte sich zwar 2022 ein wenig verlangsamen, da der Markt kurzfristig ein fundamentales Gleichgewicht finde. Doch die Experten würden davon ausgehen, dass dies nur der Anfang einer größeren langfristigen Aufwärtsbewegung sei.Michael Widmer, Rohstoffanalyst bei der Bank of America, erkläre gegenüber dem Internetportal kitco News, dass die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage des Batteriemetalls die aktuellen Preise stützen würden. Lithium sei nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence im vergangenen Jahr um fast 300 Prozent gestiegen. "Wenn man sich nur die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage ansieht, halte ich den derzeitigen Lithiumpreis für gerechtfertigt", so Widmer.Widmer habe hinzugefügt, dass sich die Preise in diesem Jahr auf dem gegenwärtigen Niveau stabilisieren könnten, da mehr Angebot in den Markt komme. Er habe jedoch gesagt, dass jedes Plateau auf dem Markt nur von kurzer Dauer sein werde, da das Batteriemetall weiterhin einer steigenden Nachfrage und einem geringen neuen Angebot gegenüberstehe. In ihrem jüngsten Ausblick auf Lithium gehe die Bank of America davon aus, dass die Nachfrage nach dem Batteriemetall bis 2025 um durchschnittlich 28 Prozent steigen werde.Die Fundamentaldaten sprächen für weiter steigende Kurse, die Bewertungsniveaus der Lithium-Produzenten seien in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen. Mutigen Anlegern bietet dies in Verbindung mit der mittlerweile überverkauften Situation eine Einstiegsgelegenheit, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Standard Lithium-Aktie. (Analyse vom 25.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link