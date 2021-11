Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

8,79 EUR -4,77% (26.11.2021, 16:15)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

12,69 CAD -3,86% (26.11.2021, 16:01)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (26.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Standard Lithium-Aktie gerate heute - zumindest im europäischen Handel - in den Abwärtssog der Weltbörsen. Natürlich werde die neue Corona-Variante die Elektromobilität und damit den Hunger nach Lithium nicht ausbremsen. Aber Börse sei eben nicht immer logisch und so dürften im heutigen Handel die heißen Sektoren wie Lithium vor allem mit Gewinnmitnahmen glänzen. Das dürfte auch die Aktie von Standard Lithium betreffen. Die Welt gehe damit freilich nicht unter - es scheine eher so, als ob Corona ein Rettungsanker für den Shortseller werden könnte.Standard Lithium habe derweil seine Studie (PEA) für das South-West Arkansas Lithium Projekt offiziell eingereicht. Sie sei nun auf sedar.com abrufbar. Im Prinzip sei das eine Formalität. Der Konzern habe die Studie bereits Mitte Oktober vorgestellt. Das Projekt habe einen NP von 1,97 Mrd. Dollar nach Steuern. Über einen Zeitraum von 20 Jahren könnten dort jährlich 30.000 Tonnen Lithium-Hydroxid in Batteriequalität hergestellt werden. Die durchschnittlichen operativen Kosten sollten bei 2.599 Dollar je Tonne liegen. Das einzige Problem - wenn man nach einem suchen wolle - seien die Kosten, um das Projekt in Produktion zu bringen. Die Capax liege bei 870 Mio. US-Dollar. Aber angesichts des Hungers nach Lithium dürfte das auch zu stemmen sein. Aktuell dürfte es nicht schwer sein, Eigenkapital zu beschaffen und/oder Kreditgeber zu finden.Auch wenn die Standard Lithium-Aktie heute unter Druck stehe, so seien die weiteren Aussichten nach dem Direktinvestments seitens Koch gut. 100 Mio. Dollar seien letztlich 100 Millionen Gründe, die Anschuldigungen des Shortsellers zu zerstreuen. Die Aktie dürfte wieder höhere Kurse sehen, sobald sich der Rauch rund um die neue Corona-Variante lege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: