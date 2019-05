Xetra-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Mio. Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. (16.05.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Stabilus: Seit dem Rekordhoch mehr als halbiert - AktienanalyseSchlechte Nachrichten für Aktionäre von Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM): Der Autozulieferer hat zum zweiten Mal binnen weniger Monate seine Jahresprognose gesenkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem schwachen zweiten Geschäftsquartal rechne der Spezialist für Gasfedern und Dämpfer nun nur noch mit einem Jahresumsatz auf Vorjahresniveau (960 Mio. Euro) statt einem Wachstum um rund zwei Prozent. Zur Begründung habe Interimschef Stephan Kessel auf das anhaltend herausfordernde Marktumfeld vor allem in Europa und China verwiesen. Die Quartalszahlen würden entsprechend aussehen: Bei einem Umsatzrückgang um knapp fünf Prozent auf gut 239 Mio. Euro sei das operative Ergebnis im zweiten Jahresviertel um 9,2 Prozent auf 35,7 Mio. Euro gesunken. Der Gewinn sei sogar um rund ein Fünftel auf 20,4 Mio. Euro eingebrochen. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux sehe ein gewisses Risiko, dass der neue Chef Michael Büchsner nach seiner Amtsübernahme auch die mittelfristigen Ziele des Unternehmens kritisch unter die Lupe nehme. Kein Wunder, dass Anleger das Weite suchen würden.Auf Monatssicht sei die Stabilus-Aktie flankiert vom eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China um mehr als 18 Prozent in die Tiefe gerauscht. Seit dem Rekordhoch im Juni 2018 bei rund 89 Euro hätten die Titel damit mehr als die Hälfte ihres Werts eingebüßt. So manchem Schnäppchenjäger dürfte es angesichts dessen sicher bereits in den Fingern jucken. So günstig sei die Aktie schließlich seit rund drei Jahren nicht mehr gewesen. Allerdings käme der Kauf zum jetzigen Zeitpunkt aus technischer Sicht einem Griff ins fallende Messer gleich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Stabilus-Aktie: