Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" haben die Stabilus-Aktie im Dezember 2015 bei Kursen um 36 bis 38 Euro erstmals zum Kauf empfohlen, bei aktuellen Kursen ist sie aufgrund der guten Aussichten weiter kaufenswert. (Analyse vom 24.01.2017)



Börsenplätze Stabilus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

54,04 EUR +0,07% (24.01.2017, 09:23)



Tradegate-Aktienkurs Stabilus-Aktie:

54,265 EUR +0,59% (24.01.2017, 08:28)



ISIN Stabilus-Aktie:

LU1066226637



WKN Stabilus-Aktie:

A113Q5



Ticker-Symbol Stabilus-Aktie:

STM



Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit tätiger Automobil- und Industriezulieferer entwickelt und produziert Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) Gasfedern und Dämpfer sowie elektromechanische Antriebe (POWERISE). Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit rund 4.400 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Stabilus einen Umsatz von rund 611 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Netzwerk von elf Produktionsstätten in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus in über 50 Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Seit Mai 2014 ist die Stabilus S.A. an der Deutschen Börse im Prime Standard notiert und seit September 2014 im SDAX. (24.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Stabilus-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Automobil- und Industriezulieferers Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) weiter kaufenswert.Die seit dem Mai 2014 an der Börse notierte Stabilus S.A. befinde sich auf einem soliden Wachstumskurs. Der Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben habe ihr Geschäftsjahr 2016 (per Ende September) mit einem Umsatzplus von über 20% auf 737,5 Mio. Euro abgeschlossen.Bereinigt um die Übernahme der Unternehmen ACE, Hahn Gasfedern, Fabreeka und Tech Products, die im vierten Quartal noch zum Konzernumsatz beigetragen hätten sowie die Berücksichtigung des Währungsumrechnungseffekts, sei Stabilus im vergangenen Wirtschaftsjahr organisch um über 14% gewachsen.Firmenchef Dietmar Siemssen zeige sich im Gespräch mit der Vorstandswoche mit der Entwicklung zufrieden: "Das Jahr war sehr stark und erfolgreich. Der weltweite Trend zu SUVs und großen Heckklappen setzt sich unverändert fort." Die gute Nachfrage für die elektromechanischen Antriebe (POWERISE-Technologie) beruhe auf diesem Trend sowie weiteren Komfortfunktionen im PKW und auch auf zusätzlichen Fahrzeugplattformen der Mittelklasse, die im Berichtszeitraum erstmals beliefert worden seien. Nicht nur das Automobilgeschäft brumme. Auch der Bereich Industrie, der durch die Zukäufe im letzten Jahr zusätzlich gestärkt worden sei, entwickle sich erfreulich. Beispielsweise sei die Nachfrage aus der Solarindustrie und Medizintechnik bei Stabilus hoch.Für das neue Wirtschaftsjahr 2016/2017 sei der Firmenchef optimistisch weiter zu wachsen. "Die Nachfrage in unseren wichtigen Regionen USA, Asien und Europa ist weiterhin positiv. In China beginnt nunmehr auch unser Industrie-Geschäft immer stärker zu laufen", so Siemssen. Aktuell rede die gesamte Auto-Branche über die Elektromobilität. Das Geschäft von Stabilus sei unabhängig von der Antriebstechnologie. "Solange es Elektroautos mit Heckklappen und anderen Komfortfunktionen gibt, sehen wir keinen Einfluss auf unser Geschäft." Vom Trend zum autonomen Fahren könnte das Unternehmen sogar profitieren. "Die Voraussetzung für autonomes Fahren ist der vermehrte Einsatz von elektrischen Türen bzw. von Türantrieben und weiteren Applikationen, die wir im Angebot haben."Für das neue Wirtschaftsjahr erwarte der Firmenchef einen Umsatz von 865 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von 13 bis 14%. "Unser Ausblick ist robust. Ohne Berücksichtigung der Umsätze der erworbenen Unternehmen haben wir ein Wachstum von 8% prognostiziert, inklusive der Zukäufe erwarten wir ein Wachstum von 17%. Mit der Margenentwicklung können wir ebenfalls zufrieden sein. Bisher hatten wir Ziele bei der EBIT-Marge von 12 bis 13%." Die Experten würden indes davon ausgehen, dass Stabilus bei der Umsatzprognose zu vorsichtig sei. Siemssen habe dies nicht direkt kommentieren wollen. Er verweise jedoch darauf, dass die Prognose auf einem EUR/USD-Wechselkurs von 1:1,15 basiere. "Der US-Dollar ist derzeit deutlich stärker. Wir erzielen rund 40 % unseres Umsatz in US-Dollar", ergänze er.Unterstelle man einen Umsatz von bis zu 900 Mio. Euro, dürfte sich das bereinigte EBIT nach den Berechnungen der Experten auf mehr als 120 Mio. Euro belaufen. Aufgrund der Zukäufe würden sich die PPA-Effekte nach Aussage des Unternehmens von zuvor 12,7 auf gut 20 Mio. Euro erhöhen. Negative Einmaleffekte infolge der Akquisitionen erwarte der CEO nicht mehr. "Die Integration ist bereits nach kurzer Zeit weitgehend abgeschlossen. Wir haben starke Unternehmen gekauft, die uns noch eine Menge Potenzial bieten." Netto könnten nach Berechnungen der Vorstandswoche knapp 70 Mio. Euro verdient werden oder mehr als 2,80 Euro je Aktie. Fakt sei: Stabilus werde im Geschäftsjahr 2016/2017 neue Rekorde einfahren. Perspektivisch wolle das Unternehmen weiter wachsen und bei der Marge noch etwas zulegen. Im nächsten oder spätestens übernächsten Wirtschaftsjahr werde Stabilus nach Einschätzung der Experten die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro überschreiten.