Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (23.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie starte am Dienstag mit heftigen Verlusten bis zu zwölf Prozent in den US-Handel. Grund dafür seien aber nicht die für heute angekündigten Zahlen für das Q4 und das Gesamtjahr 2020, denn die würden erst nach Börsenschluss präsentiert.Ursächlich für den heftigen Rücksetzer seien viel mehr die wachsenden Sorgen vor einer Überhitzung bei den zuletzt gut gelaufenen US-Technologie-Werten und entsprechende Gewinnmitnahmen bei vielen "Corona-Profiteuren". Das habe bereits zu Wochenbeginn für deutliche Minuszeichen im Tech-lastigen NASDAQ 100 gesorgt - eine Tendenz, die sich auch am Dienstag fortsetze.Auch die Square-Aktie könne sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Ausgehend vom Allzeithoch in der Vorwoche bei 283,19 Dollar sei der Kurs in den letzten Tagen um bis zu 18 Prozent zurückgekommen und arbeite aktuell an einer Stabilisierung im Bereich von 245 Dollar.In den Monaten zuvor habe der Zahlungsdienstleister jedoch massiv von den Trends zum Online-Shopping und dem bargeldlosen Bezahlen sowie der Rekordfahrt beim Bitcoin profitiert. Das spiegele sich auch im Kursverlauf: Seit dem Krisentief im März 2020 sei das Papier in der Spitze um 776 Prozent gestiegen. Selbst nach dem Rückschlag betrage das Plus aktuell noch rund 650 Prozent.Die Erwartungen im Vorfeld der Zahlen seien wie immer ambitioniert, doch in der Vergangenheit sei Square auch immer wieder für positive Überraschungen gut gewesen.Engagierte Anleger sollten daher zunächst die Füße stillhalten und dem Abverkauf trotzen. Neueinsteiger warten zunächst ab, wie das Zahlenwerk ausfällt und was der Markt daraus macht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Grundsätzlich stünden die Chancen auf einen Rebound aber nicht schlecht. (Analyse vom 23.02.2021)